Jin de BTS hace llorar a sus fans con emotiva carta por su cumpleaños [FOTOS]

Un día como hoy 4 de diciembre, pero hace 26 años, el mundo vio nacer a Kim Seok-jin, mejor conocido como Jin, integrante de BTS, la banda de Kpop más popular del momento en Corea del Sur y en gran parte del mundo.

Debido a que el cumpleaños de Jin ya se estaba celebrando en Corea del Sur, sus fieles seguidoras tomaron el control de las tendencias mundiales de Twitter (#OurEpiphanyJin, #HappyJinDay, #ShiningAndPreciousJin y #석진이는_온_의) desde el lunes.

Además de los miles de saludos que le llegaron gracias a las redes sociales, las A.R.M.Y. (como se les llama a las seguidoras de BTS) decoraron el tren de la línea 2 del metro de Seúl para celebrar el cumpleaños de Jin.

Para sorpresa de muchos, las fans de BTS colocaron tapizados de color rosa, haciendo referencia a “Love Yourself”, la temática del último disco del grupo.

No todo quedó allí. Las seguidoras de BTS regalaron 344 sets de productos de higiene para las familias de bajo recursos económicos de la ciudad de Gwacheon en la provincia coreana de Gyeonggi, lugar de nacimiento de Jin. Según se supo, las donaciones están valorizadas en 6 millones de won (aproximadamente $5,400 dólares).

En agradecimiento al gran gesto de sus seguidoras, el cantante Jin dejó una carta manuscrita en forma de agradecimiento y generó gran alboroto en las redes sociales.

En la carta que publicó por su cumpleaños número 26, Jin habla no solo sobre las diversas celebraciones de cumpleaños de los fans, sino también sobre los premios que BTS ha ganado recientemente gracias a las ARMY.

Como se recuerda, en las últimas semanas BTS ha ganado grandes premios en las ceremonias de premios coreanos, que incluyen los 2018 MBC Plus X Genie Music Awards, 2018 Asia Artist Awards, y los 2018 Melon Music Awards.

“Hola soy Jin, hoy es mi cumpleaños y estoy muy contento por ello. Estoy muy alegre y muy feliz por ver a través de Twitter a los ARMY divirtiéndose y haciendo tantas cosas juntos. La felicidad de ARMY me da más felicidad a mí, además de que recibimos el premio Daesang y el de popularidad hace poco. ¡Muchas gracias, ARMY!", escribió Jin en carta para todos sus seguidores.



Jin, quien se unió a BTS en el 2013, compartió la carta con la siguiente leyenda: “¡Gracias por sus deseos de cumpleaños!”.

El artista surcoreano se disculpó con sus seguidoras por no haber hecho algo especial por su cumpleaños. “Ah… también, todos los años he preparado algo para entretenerlos, pero este año no pude preparar nada, lo cual me entristece. En el futuro, trabajaré más duro para mostrarles siempre lo mejor de mí y de la banda ¡Los amo!”.



Jin agregó en inglés: “Lo siento por mis ARMYs internacionales de que no sea bueno con el inglés. Pero los amo”.