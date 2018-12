¿Mayra Goñi le manda indirectas a Fabio Agostini al grabarse con Pablo Heredia?

Mayra Goñi aprovecha sus espacios libres para presentar su música en distintas partes del Perú. Esta vez la guapa cantante se presentó a Piura y tras su llegada a Lima, la intérprete de 'Maldito' dejó claro que tiene una estrecha amistad con el argentino Pablo Heredia.

Según se pudo ver en los videos de Mayra Goñi, el actor argentino fue hasta el Aeropuerto Jorge Chávez del Callao para ver a su amiga. La joven actriz se mostró muy emocionada y expresó lo siguiente: "Miren quien vino a visitarme. Mi papi, mi churro y mi rey".

"Vengo del aeropuerto y éste (Pablo Heredia) viene a recogerme. Más bueno. Es que no me puede dejar sola, estoy bien oye", expresó Mayra Goñi en otro Instagram Story.

Además, la actriz de 'Los Vílchez' dejó claro que su amigo es caballero a diferencia de otras personas: "Ese es un verdadero caballero. Caramba cómo le lleva la maleta a su amiga".

Fabio Agostini anunció el fin de su relación con Mayra Goñi:

Cabe recordar que fue Fabio Agostini quien hizo público el fin de su relación con Mayra Goñi: "Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", agregó Agostini.