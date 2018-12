Sandra Bullock: "La vagina está para quedarse"

La creciente presencia de la mujer en el cine, tanto delante como detrás de la cámara, es una realidad que Sandra Bullock está convencida de que no tiene marcha atrás y por eso proclama: "La vagina está para quedarse". La conversación gira en un hotel berlinés en torno a su última película, 'A ciegas', dirigida por la danesa Susana Bier, y que la plataforma de televisión Netflix estrenará el próximo 21 de diciembre.

"¡La vagina se queda, ya lo he dicho, dije la palabra vagina!", repite divertida a preguntas de la agencia Efe sobre el recorrido reciente de las mujeres en el cine desde la difusión de las presiones que la industria ha ejercido sobre muchas de ellas. "No nos vamos a ningún lado. La cosa va a estar nivelada y va a ser cómodo y agradable y todo el mundo va a jugar bien dentro de la misma caja, eso es lo que creo que va a pasar", zanja la actriz protagonista de éxitos de taquilla como 'Speed' (1994) y ganadora de un Oscar por 'Un sueño imposible' (2009).

"Las mujeres siempre hemos estado aquí, no somos una cosa temporal. Estamos aquí para quedarnos, puedo asegurarle eso, que no me voy a ir a ninguna parte", agrega. Bullock está en Berlín para promocionar 'A ciegas', una historia postapocalíptica en la que interpreta a una mujer y sus dos hijos que tratan de salvarse años después de que una presencia invisible llevara al suicidio de casi toda la sociedad. Netflix la exhibirá, previa y brevemente durante una semana, en cines de Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Londres, antes de que el 21 de diciembre esté disponible en su servicio. "Es una cosa maravillosa para un actor ver que una plataforma de 'streaming' nos da estas oportunidades de trabajo -afirma-, de crear mientras que antes los estudios solo podían sacar tantas películas como podías contar con tus dos manos, y eso al año. Yo estoy encantada por las posibilidades de trabajo y por cómo vamos a ser capaces de crear y considero que se va a producir un equilibrio en este mundo tan amplio", agrega.