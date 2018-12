Dorita Orbegoso sorprende en Instagram al mostrar a su novio en concierto de Romeo Santos

A través de Instagram, la modelo Dorita Orbegoso sorprendió a todos sus seguidores al lucirse al fin junto a su novio, quien la acompañó al concierto de Romeo Santos, donde entonaron a todo pulmón una de sus más grandes canciones. La modelo cantó y disfrutó de los temas rodeada de personas, pese a los rumores de un supuesto embarazo.

Como se recuerda, la exchica reality dejó en claro que no hablará sobre el presunto embarazo, ya que en las últimas semanas los rumores han cobrado cada vez más fuerza; sin embargo, dejó en claro 'En Exclusiva' que no dará ningún tipo de declaración al respecto, "Lo hablaré en su momento, les contaré todo pero más adelante, ahora no voy a hablar de ese tema", indicó.

Pese a que también se ha negado a revelar la identidad de su pareja o llevarlo a un medio de espectáculos, la modelo compartió distintas historias en su cuenta oficial de Instagram donde aparece a su lado. Según los medios de espectáculos, con él llevaría 3 años de relación y nunca ha ventilado su vida privada en los medios.

En la historia de Instagram, la modelo aparece cantando "No, no es amor lo que tu sientes se llama obsesión", aclarando que no está sola y se divierte al lado de su novio, pero aún no confirma si está en la dulce espera.

Como se recuerda, Dorita es una de las modelos más conocidas en televisión nacional y cuenta con miles de seguidores en las redes sociales gracias a su belleza y su increíble sensualidad.

Su novio