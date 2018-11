Fabio Agostini termina relación con Mayra Goñi y hace tremenda confesión [VIDEO]

Dejó la broma a un lado. El modelo español Fabio Agostini ha captado la atención de los usuarios de la red social Instagram al publicar una serie de videos por medio de sus historias. El integrante de 'Esto es guerra' gritó su soltería tras terminar su romance con la actriz Mayra Goñi, figura de América TV.

En la red social Instagram, el guerrero Fabio Agostini compartió en su cuenta oficial una serie de videos en los que manifiesta sus razones por las que puso punto final a su relación amorosa con Mayra Goñi. Sus polémicas declaraciones ocasionarán más de una reacción en la plataforma.

"Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

Además calificó que su romance con Mayra Goñi se encontraba frío y aburrido. También expresó en la red social Instagram que ella entiende perfectamente su situación, por lo que no han terminado en malos términos.

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho".

Se deslizó en las redes sociales que Mayra Goñi se había enfadado con Fabio Agostini por no acompañarla en la inauguración de su primera empresa, una tienda de ropa ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra.