Orquesta Zaperoko genera indignación al respaldar versión de integrante homofóbico [VIDEO]

A través de Facebook, los integrantes de la orquesta Zaperoko generaron indignación con el terrible episodio de homofobia que protagonizaron en el aeropuerto Jorge Chávez, donde el animador de la agrupación identificado como Juan Carlos Paz se burló de la orientación sexual de un joven, pese a no conocerlo.

Fue el ciudadano identificado como Antonio Gálvez, quien grabó las burlas de los integrantes de la orquesta y realizó una trasmisión vía Facebook para encararlos y hacer la denuncia pública. "Hoy como nunca me atreví a hacerle el “pare” al típico “machito” peruano, que desde lejos y cuando está con sus amigos, se cree bacan y mata de risa", indicó el mensaje del joven, quien recibió el respaldo del público.

Ante el cargamontón en su contra, los integrantes de la orquesta Zaperoko decidieron hacer una trasmisión en vivo con la intención de pedir disculpas; sin embargo, terminaron contando una versión distinta a la descrita por el afectado y afirmaron que la "chacota" era entre ellos, pese a que las grabaciones indican lo contrario.

"Pedirle mil disculpas al señor por lo sucedido, jamás quise ofenderlo o faltarle el respeto. Fue una chacota, una broma. En ningún momento eh querido faltarte el respeto. Tengo muchas amistades que también son gays", fueron las palabras del animador de la orquesta, el personaje que ha generado rechazo en el público por sus humillaciones contra el joven.

Cambió la versión de Zaperoko

"Hemos estado en una chacota, cuando en eso eh visto que nos estabas filmando, sin querer, eh elevado la broma. Cuando tú te has acercado me quedé sorprendido. Tú te acercaste a mi, yo jamás me acerqué a ti", comentó Juan Carlos Paz, provocando una serie de comentarios negativos en las redes, pero recibió el respaldo de sus compañeros.

Ante el mensaje enviado en Facebook, los comentarios no se hicieron esperar, y las personas no dudaron en expresar su indignación y lanzar duros calificativos y fuertes insultos por parte del público, ya que calificaron la reacción del joven como una "malinterpretación", pese al vídeo que circula en las redes sociales.