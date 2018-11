Integrante de Zaperoko denunciado en Facebook por indignante episodio de homofobia [VIDEO]

A través de Facebook, un integrante de la orquesta Zaperoko ha despertado la indignación y furia de los usuarios, debido a que fue captado en el preciso instante en que se comportó de forma homofóbica frente a un joven, quien no dudó en exponer la incómoda situación con las pruebas necesarias para las redes sociales.

Como era de esperarse, la reconocida Orquesta Zaperoko, La Resistencia Salsera está en el ojo de la tormenta tras la viralización de las imágenes, donde uno de sus integrantes se burlan de un joven, incluso se levanta de su asiento para hacer poses extrañas con la intención de humillar a la persona que los graba.

Fue Antonio Gálvez, quien a través de su cuenta de Facebook viralizó las imágenes denunciando a algunos de los integrantes de la agrupación salsera. En la cinta se ve cómo se burlan de él mientras que otros de sus integrantes avalan la indignante situación con risas, celebrando la discriminación.

"Hoy como nunca me atreví a hacerle el “pare” al típico “machito” peruano, que desde lejos y cuando está con sus amigos, se cree bacan y mata de risa. No recuerdo cuándo fue la primera vez que me gritaron “SAO”en la calle, pero es la primera vez que me pasa en el aeropuerto y me di cuenta que era de parte de un integrante de la Orquesta Zaperoko La Resistencia Salsera del Callao", indicó el joven en su cuenta de Facebook.

Según la denuncia realizada en Facebook, el indignante hecho tuvo lugar en la sala de embarque del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando él se encontraba a un lado y fue testigo de las burlas de los integrantes de la agrupación, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Hasta el momento la agrupación no se ha pronunciado al respecto y los usuarios esperan una aclaración y las medidas que tomarán en contra de los homofóbicos que protagonizaron la cinta.



El integrante fue identificado como Juan Carlos Paz Lobaton, quien es animador de la orquesta salsera y es reconocido por sus seguidores como 'Mr. Sabroso'.