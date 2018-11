¿Karla Tarazona y Gino Assereto tuvieron algo? Esto dijo la ex de Christian Domínguez

Fue clara y enfática. Karla Tarazona zanjó cualquier tipo de especulaciones que puedan generarse sobre un presunto ‘affaire’ con Gino Assereto, pareja de Jazmín Pinedo tras ser invitada al programa ‘Válgame Dios’.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre presentó un informe en el que deslizaban la posibilidad de que la ex de Christian Domínguez y el popular ‘Tiburón’ habría tenido una relación fugaz hace varios años atrás, antes que conociera a la ‘Chinita’, quien ahora es la madre de su hija.

Karla Tarazona confesó que si era amigos, pero que nunca hubo algo más que una amistad.

“El tema comenzó cuando fuimos a Chiclayo. Al regresar a Lima teníamos la novedad de que él tenía una relación con Stephanie Valenzuela. Gino supo aprovechar la situación porque estuvo en nuestro programa y al poco tiempo se fue a otro canal donde se disparó su carrera”, manifestó en medio de risas.

Asimismo, reveló que estos rumores habrían sido generados debido a que ella se encontraba soltera y el canal donde trabajaba “querían vincularla con alguna figura pública”.

“Justo en esa época yo ya me había separado y me estaban buscando novio. Si ustedes buscan en los archivos de esos meses, todos los días me traían un hombre para vincularme como si fuera mi enamorado”, indicó dejando boquiabiertos a los presentes.

Finalmente, Karla Tarazona tuvo buenas palabras para con Gino Assereto, actual pareja de Jazmín Pinedo. “Todos lo han podido ayudar, pero es su talento el que lo ha mantenido por tanto tiempo en la televisión”, acotó.