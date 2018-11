¿Hugh Jackman se aleja de Wolverine? Actor sorprende a fans con anuncio

A través de Twitter, el actor Hugh ​​Jackman envió un comunicado a todos sus fanáticos. Como se sabe, el intérprete indicó que para este jueves 29 tendría 'una gran sorpresa' preparada, por lo que muchos imaginaron que se trataría del regreso del actor a la saga 'X-Men' o que compartiría protagonismo junto a Ryan Reynolds en una nueva entrega de 'Deadpool'.

Con los rumores en su pico más alto, Hugh ​​Jackman calmó las ansias de sus seguidores con una simple fotografía. Esta vez no se trataba de Wolverine, sino que realizará una gira mundial con su "One Man Show", espectáculo que presentó en Broadway en el que interpreta temas de los musicales en los que ha participado, como "Los Miserables", "Oklahoma" o "The Boy from Oz", por la que ganó un premio Tony.

Al parecer uno de los superhéroes más queridos de la pantalla grande no tiene previsto volver por el momento y regresar a los X-Men ahora que están muy cerca de engrosar las filas del Universo Cinematográfico Marvel.

En la entrevista, Hugh ​​Jackman dijo que este proyecto tiene que ver con su gran pasión, la música ya que según ha anunciado en 'The Today Show', rescatará sus canciones más emblemáticas del cine y de Broadway.



El actor se subía a un escenario por primera vez en 1994 para participar en la obra 'The Season at Sarsaparilla'. En 2004, ganó un Tony por su trabajo en 'The Boy from Oz', donde interpretaba a Peter Allen. Años más tarde, protagonizó 'A Steady Rain' y 'The River' para Broadway, y en 2012 le entregaron otro Tony para conmemorar toda su carrera.

Diversas fuentes apuntan a que varios conciertos de Hugh ​​Jackman tendrán parada en diversas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles o Nueva York, pero por el momento nada ha sido confirmado.