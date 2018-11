Gwyneth Paltrow fracasa en la taquilla de Broadway

Si bien la suerte le sonríe en los negocios, esta vez las cosas no le han salido como hubiera querido a la actriz Gwyneth Paltrow en Broadway, pues su musical Head over Heels, basado en las canciones del grupo The Go-Go's y del que es productora ejecutiva, le ha ido mal en la taquilla.

La aceptación ha sido tan baja que con tan sólo tres meses en exposición, la última fecha de presentación del montaje será el próximo 6 de enero, según asegura The Hollywood Reporter.

La decisión se tomó después de celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una semana en la que los teatros de Nueva York suelen estar abarrotados de gente por las fiestas; sin embargo no sucedió así con la producción de Paltrow en la invirtió mucho dinero.

Según el mismo medio, durante Acción de Gracias, Head over Heels, apenas logró llenar más de la mitad del teatro en cada una de sus presentaciones y sólo pudo superar los 300.000 dólares de recaudación en taquilla dos días desde su estreno, el pasado 23 de junio. En total, en los más de cinco meses que lleva, la obra ha logrado recaudar 5,6 millones de dólares. En cambio, otros montajes como Hamilton han logrado 3,8 millones sólo en el fin de semana de Acción de Gracias, y Frozen o Harry Potter y el legado maldito, 2,3 millones.