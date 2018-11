¿Andrés Vilchez y Pablo Heredia siguen siendo amigos? [VIDEO]

Andrés Vilchez no se guardó nada y fue tajante al referirse a Pablo Heredia. Como se sabe, el actor argentino fue pareja de Alessandra Fuller, con quien terminó su relación en mayo de este año. El fin de la relación nunca fue claro, y los rumores señalan que habría habido una tercera persona y esa sería Flavia Laos.

Luego de estas especulaciones, al parecer Alessandra terminó su relación de amistad con la actual pareja de Patricio Parodi, además no ha desaprovechado oportunidad alguna para referirse a las amistades sinceras. Luego de esta situación, la actriz ha compartido más momentos con Andrés Vilchez, a tal punto que sus seguidores los han relacionado como pareja, pero ambos han descartado esta opción.

Sin embargo, al haber compartido rodaje, se creía que Andrés Vílchez y Pablo Heredia compartían una amistad, pero fue Andrés quien se refirió a esta situación.

"Con Pablo... es un tema que prefiero no tocar, hemos sí tenido una amistad, pero hoy en día, no te voy a mentir tampoco voy a ser 'cara de palo'", señaló el actor que hoy reside en Ecuador. Con respecto a la pregunta del reportero si esta enemistad se debía a que Pablo trató mal a Alessandra Fuller, él mencionó: "Con sinceridad, yo te digo que no podría tocar ese tema porque no me compete".

Andrés Vilchez se refirió a su amistad con Pablo Heredia

Con respecto a Alessandra, Andrés contó que ella está muy tranquila con las cosas que está haciendo, tanto laboral, familiar, como personalmente, agregó también que cree que lo que se está especulando, no la afecta para nada.