Natalie Vértiz fortalece rumores de separación con Yaco Eskenazi y no usa el anillo [VIDEO]

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi encendieron la polémica en los medios de espectáculos tras las especulaciones sobre su posible separación hace unas semanas; sin embargo, pese a que ambos desestimaron los rumores, hoy nuevamente se fortalecen al notar un curioso detalle en la modelo durante la fiesta de preventa de América.

Como se recuerda, los artistas de América Televisión se dieron cita para promocionar los contenidos que el canal presentará en el 2019, revelando grandes sorpresas para todos los televidentes, pero fueron Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi una de las parejas que más llamó la atención, demostrando que están más felices que nunca.

Pese a su aparición en público, los rumores sobre la posible separación se reavivaron, ya que la ex Miss Perú no llevaba su anillo de compromiso, provocando que sus fans teman que el divorcio de la pareja sea algo seguro. Tras la viralización de las imágenes, noticias falsas comenzaron a circular en Facebook sobre la relación de ambos conductores.

Natalie Vértiz desestima rumores

Tras lo sucedido, la modelo decidió salir al frente para responder a los detractores que pusieron en tela de juicio su romance. "Cuando me preguntan por mi anillo … RIGHT HERE. Hay algo que se llama 'salí apurada' jajaja dejen de buscarle la sin razón a todo! Esas noticias en Facebook son falsas y penosas", indicó en Instagram.

Como se recuerda, la pareja ha demostrado que forman una de las relaciones más estables de la farándula, ya que tras conocerse en 'Esto es Guerra', continúan juntos y tiene un hijo que los une, además no dudan en compartir sus mejores momentos en las redes sociales.