Tula Rodríguez celebró cumpleaños de su hija con tierna foto de Javier Carmona

Siempre juntos. En medio de las celebraciones por el cumpleaños de su hija, la conductora de televisión Tula Rodríguez usó su cuenta de Instagram para enviar un amoroso saludo a Valentina, la hija que tiene junto a su esposo Javier Carmona.

La también actriz aprovechó el momento para declararle no solo su amor a la pequeña, sino también para decirle que se siente orgullosa de ella.

"Los 10 años más felices de mi vida son contigo. ¡Te amamos hasta el infinito y más allá! Dios te bendiga siempre y cumpla todos los deseos de tu corazón. ¡Feliz cumpleaños, hija mía!", escribió en Instagram.

Pero eso no fue todo, Tula Rodríguez compartió con sus seguidores en Instagram una foto de su embarazo. En la imagen se le puede ver a su esposo Javier Carmona besando su barriga como muestra del amor que se tienen.

Hace algunos días la figura de América TV también celebró sus once años de relación con Javier Carmona, cuyo estado de salud permanece en reserva tras sufrir un ataque al corazón.

Semanas atrás Tula Rodríguez agradeció el cariño del público tras las noticias relacionadas a su pareja y su condición médica. Agradeció también el apoyo de su familia y compañeros de "En boca de todos".

"Obviamente me encantaría que la situación sea diferente, pero bueno, donde quiera que esté toda la gente que me ha mandado todas las buenas vibras, les doy las gracias. A mi familia que me ha apoyado y que no me ha dejado sola. A la familia de mi esposo que es mi familia también. Ahora ustedes están allá porque yo estoy aquí y están acompañando a Javier", contó Tula Rodríguez.