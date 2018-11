Natti Natasha luce figura de zona íntima sobre su cuerpo [FOTOS]

Recibió una serie de críticas en redes sociales. La talentosa cantante Natti Natasha se ha convertido en una de las artistas con gran número de seguidores en la plataforma Instagram, espacio en el que comparte las mejores fotos y videos de sus conciertos o para mantener al día a sus fieles seguidores de las actividades que realiza.

Natti Natasha, quien cobró notoriedad tras interpretar la canción 'Criminal' con Ozuna, compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que podemos verla durante la grabación del video musical de su nueva canción, 'Me gusta'. En la instantánea se aprecia a la intérprete cantando mientras alguien le toma la captura.

Natti Natasha compartió el adelanto de su nuevo video musical 'Me gusta' con la siguiente descripción. “Me gusta, los besos prohibidos, lo que es escondido, me gusta. Preparando los viajes. Me gusta, next. Conteo regresivo, diciembre. Pina Records".

La noticia de su nuevo proyecto musical no fue lo único que llamó la atención de sus seguidores en la red social Instagram. El vestido que usó en la grabación ha generado diversas reacciones en la plataforma. Muchos de los miembros de la comunidad han manifestado que su atuendo tiene forma del aparato reproductor masculino. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en la foto.

"¡Lleva un pe... en el pecho!"

"Soy yo la pervertida o su top de arriba tiene forma de un pe..."

"No sé si estoy demasiado enferma, jajajaja, pero veo un pe... en su vestido, en la parte de arriba, jajaja. Ay, Dios mio"