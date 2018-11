Ariana Grande recordó el último Día de Acción de Gracias de Mac Miller

Tras el fallecimiento del rapero Mac Miller, la cantante Ariana Grande ha sido una de las principales figuras públicas en demostrarse realmente afectada por esta pérdida musical. Y es que para la intérprete de 'Side to side' no solo fue su colega, él fue su pareja sentimental por mucho tiempo y pese a que no estuvieron juntos en sus últimos días, ella lo tiene muy presente.

Si revisamos las redes sociales de Ariana Grande, la cantante aprovecha cada oportunidad para recordar con fotografías y videos de lo que fue su relación amorosa y su estrecha amistad.

Las celebraciones del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) fue la excusa ideal para que Ariana Grande vuelva a recordar a su expareja sentimental con una romántica instantánea.

Así es, la cantante de 'Thank U, Next' compartió en sus Instagram Stories una imagen en la que se le ve al lado de Mac Miller con etiquetas alusivas al Día de Acción de Gracias. La imagen es una captura de una publicación con fecha del 22 de noviembre de 2017, es decir, de la celebración del año pasado y la última que tuvo el rapero antes de morir.

Sobre la muerte de Mac Miller:

Malcolm McCormick, el nombre real de Mac Miller, fue hallado inconsciente el 7 de septiembre en su vivienda de Studio City, una ciudad del valle de San Fernando (norte de Los Ángeles). Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvar al rapero, que murió a las 11.51 hora local.



El informe de la policía reveló que el cuerpo de Marc Miller fue hallado sobre su cama por uno de sus asistentes personales, quien rápidamente llamó al 911 y pidió ayuda. Personal de emergencia solo llegó para confirmar su fallecimiento.



Entre sus últimos trabajos, Miller, quien mantuvo una relación con la estrella del pop Ariana Grande y que había tenido problemas con las drogas en el pasado, lanzó el pasado 3 de agosto su último álbum, “Swimming”.