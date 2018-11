Melissa Klug explota en Instagram contra usuario que criticó apariencia de Samahara Lobatón 

Melissa Klug ha demostrado en varias oportunidades que es una mamá leona cuando se trata de proteger a sus hijas, y esta vez no fue la excepción. La empresaria explotó en Instagram contra una usuaria que puso en tela de juicio la belleza de su hija Samahara Lobatón por el gran parecido que tiene con su padre, su expareja Abel Lobatón.

A través de Instagram, la expareja de Jefferson Farfán no midió su furia contra una usuaria de la red social que reveló el gran parecido de Sahahara con su padre. El comentario se produjo en una foto en que Melissa compartió junto a su hija para celebrar sus 17 años, sin imaginar que sería víctima de un indignante ataque.

"Mi guerrera, que tiene un corazón enorme y súper valiente para afrontar las cosas! ( aunque debo de reconocer que también eres la que mas canas verdes me sacas ) te amo y siempre estaré para ti mi pequeña de corazón", fue el mensaje que la 'Blanca de Chucuito' compartió al lado de las fotos de su hija, quien es ya una señorita.

Como era de esperarse, la publicación en Instagram generó una serie de comentario, donde algunos no dudaron en resaltar el gran parecido de la modelo con su padre; sin embargo, fue uno de ellos el que provocó la ira de la chalaca. "Ella sí que salió igualita a su papá por Dios. Jajajaja. Pero uno como madre ama a sus hijos a todos por igual", indicaron en la red social.

El comentario llamó la atención de Melissa Klug, quien no escatimó esfuerzos en responder con furia para salir en defensa de su hija: "No entiendo tu comentario. O sea si tus hijos se parecen a su papá y ya no estarías con él, ¿no amarías a tus hijos? Yo amo a mis 5 hijos, a todos por igual. Yo los tuve en mi vientre 9 meses y les di la vida ¿cómo no amarlos?", manifestó indignada la empresaria.

Varios de los seguidores apoyaron a Melissa, y le dieron su respaldo con comentarios contra la usuaria que habló sobre la apariencia de Samahara Lobatón.