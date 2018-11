Mayra Goñi lanza videoclip al sexy estilo de Natti Natasha y Becky G

Tras ser telonera en el concierto de Daddy Yankee en el Jockey Plaza del Perú, la cantante Mayra Goñi lanzó su tema 'Karma', cuyo videoclip oficial es un éxito en YouTube por estar al nivel de las reggaetoneras Natti Natasha y Becky G.

La actriz nacional utilizó su cuenta de Instagram para la promoción de su nuevo single y escribió: "Ya salió 'Karma'. Disponible en YouTube'.

Tras este mensaje público, los fans de la actriz y cantante no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios con distintos mensajes positivos: "Muy buena, sigue así. Eres una de las muy pocas en Perú que arman un buen sencillo", "qué hermoso cantas. Felicitaciones por tus temas, son lo máximo", "qué buen tema Mayra, súper pegajoso. Te felicito porque eres una excelente cantante" y "lo escuché y me pareció buena la canción. Es bueno que sean canciones nuevas y no covers".

Con este reciente lanzamiento, Mayra Goñi dejó claro que no solo tiene talento para la actuación. Ella ya gozó del éxito en la industria musical por temas como 'Sola y soltera', 'Maldito' y 'El Mundo de Mis Sueños'.

Mayra Goñi cuenta con gran popularidad en las redes sociales y ello se ve reflejado en Instagram, donde la cantante y actriz tiene más de un millón y medio de seguidores.

La actriz de 26 años aprovecha este espacio cibernético y comparte sensuales imágenes que generan una serie de reacciones por parte de los fans, además se luce al lado de su pareja, Fabio Agostini, con quien lleva varios meses de relación.

Mira el videoclip de 'Karma', lo nuevo de Mayra Goñi: