Milagros Leiva explota contra la Ministra de la Mujer por respuesta ante violación a menor

Tras la reacción de la Ministra de la Mujer ante un caso de abuso sexual, la periodista Milagros Leiva no dudó en explotar durante su último programa de ATV, donde criticó duramente a Ana María Mendieta por aclarar que antes de acercarse a la víctima, primero revisaría su agenda.

El incómodo momento se produjo durante un viaje a Piura de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde muchos periodistas le informaron sobre el caso de una niña abusada sexualmente por un vecino, y que hasta el momento la justicia no ha respondido, ya que el implicado continúa en libertad, pese a tener una orden de captura.

"La violó un vecino y está libre. Tiene orden de captura este sujeto y no lo pueden detener. No sé si podremos ir allá", indicó la periodista frente a la Ministra, y pese a la prioridad que debió dar al caso al tratarse de dos casos de violación, siendo uno de ellos el de una menor de edad, la titular de la Mujer dijo que revisaría su agenda.

"Necesito los datos para verificarlo", manifestó Ana María Mendieta, quien generó indignación al indicar que: "Yo no... voy a ver mi agenda, pero va a ir mi equipo", indicó, provocando la respuesta de los hombres de prensa, quienes quedaron sorprendidos por su reacción.

"La señora Mendieta tiene la cara de decirle al periodista 'voy a ver mi agenda'. ¿Agenda de qué? Yo soy ministra de la Mujer y alguien me dice que hay una mujer que ha sido violada, dejo todo y digo llévame", dijo indignada Milagros Leiva, quien afirmó que no tiene nada en contra de la Ministra, pero dejó en claro que ante estos casos mejor debería irse a su casa. "No debería dormir", agregó la conductora de televisión.

Se pronunció ante las críticas

Tras lo sucedido y la reacción de los medios de comunicación, Ana María Mendieta se pronunció y afirmó que al conocer el caso dispuso a su equipo para que brinde todo el apoyo necesario a la víctima que hasta el momento no ha recibido justicia. Yo no podía ir con el periodista porque no voy a ir a ver a una víctima de violencia con medios porque estoy afectando la privacidad del caso. No puedo exponer a la víctima", dijo la titular de la Mujer.