Confirman el regreso de Magaly Medina a ATV con este video

Vuelve a su casa. Pese a que Magaly Medina aún no se atreve a confirmar que regresará a ATV, otra figura del canal sí se animó a hacerlo y causó alboroto en las redes sociales.

Para la argentina Paula Ávila, el regreso de Magaly Medina a la casa televisora de la Av. Arequipa es un hecho. Según precisó la argentina en ‘Espectáculos en ATV’, la popular ‘Urraca’ regresaría a la pantalla chica en horario matutino, donde le haría la competencia a Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, quienes conducirán el programa ‘En casa’.

“Es confirmado que la señora Magaly Medina vuelve a ATV y se rumorea que el otro año la señora Magaly va a estar en este horario (09:30 a.m.), eso quiere decir que nos quedamos sin chamba”, dijo la rubia conductora.

Al día siguiente, la participante de ‘Combate’ negó que haya dado a conocer en qué horario estará Magaly, sin embargo no se contradijo al asegurar que Medina regresará a la televisora donde trabaja Ney Guerrero, su amigo y exproductor.

“Magaly va a competir contra Jazmín Pinedo y Karen Schwarz. Eso quiere decir que…”, expresó la argentina ante la sorpresa de sus compañeros de ‘Espectáculos en ATV’, que tiene como conductor principal a Mario Hart.

“No sabemos qué va a pasar todavía, sabemos que Magaly está viniendo a ATV y nos encanta, bienvenida… Y bueno, no sabemos qué va a pasar con nosotros”, expresó la chica reality, a lo que Mario Hart expresó: “Pero recién nos estábamos acostumbrando, acomodando a la mañana, ya mi despertador sonaba todos los días, tempranito”.

Magaly Medina ya critica a la competencia

Aunque no ha revelado si su contrato con Latina ya llegó a su fin, Magaly Medina no tuvo problemas en mandar dardos contra algunas figuras del canal 2 al enterarse que Karen y Jazmín serán las nuevas animadoras de ‘En casa’, y aclaró que las exmodelos no son el ‘serrucho’ de Ernesto Jiménez y Mari Calixtro, pues a esta dupla le faltó carisma para la televisión.



“¿Juat? se serrucharon solos (...) nunca vi tanta falta de ángel en Tv. Increíble como lo sostuvieron (el programa) tantos meses al aire”, escribió la periodista a través de su cuenta de Twitter.



Como se recuerda, en mayo pasado Latina canceló el programa de la pelirroja, debido a sus polémicos comentarios en contra de Paolo Guerrero, quien tuvo que acatar la ampliación de su sanción de 6 a 14 meses fuera de las canchas establecida por el TAS.

El retorno de Magaly Medina a ATV ya es promocionado en las redes sociales