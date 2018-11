Instagram: Flavia Laos agradece a Dios por tener a Patricio Parodi en su vida

Celebran con sus seguidores. La actriz peruana Flavia Laos tomó unos minutos de su día para poder expresar lo que significa en su vida el guerrero Patricio Parodi, con quien cumple su primer mes como enamorados. Ella usó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un romántico mensaje.

Flavia Laos compartió una sesión de fotos que le realizaron al lado de Patricio Parodi. En una de las imágenes expuestas en Instagram podemos verlos brindando con copas de champán. Esta fue la dedicatoria que la estrella de América TV compartió con sus fieles seguidores en esta fecha importante. No dudó en agradecer a Dios por poner al 'pato' en su vida.

"Un brindis por los momentos increíbles que hemos pasado, por las sonrisas que me has sacado, las bromas que nos hacemos, las locuras, y por lo bien que nos entendemos. Es lindo crecer al lado de alguien que te complementa bien. Ahora puedo decir que el tiempo de Dios es perfecto y le doy gracias por ponerte en mi camino una vez más. Love you, mor".

Recordemos que Flavia Laos y Patricio Parodi confirmaron su relación amorosa en el viaje que realizaron a Cartagena de Indias por el cumpleaños del integrante de 'Esto es guerra'. Pese a que la noticia sorprendió a algunos, sus amigos manifestaron que ellos mantenían una relación oculta de los medios de comunicación.

Patricio Parodi no fue vinculado con ninguna mujer luego de poner punto final a su romance con la conductora de televisión Sheyla Rojas.