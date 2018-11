Matisse: “No competimos con el reggaetón”

Matisse vuelve a Lima. El grupo musical mexicano, integrado por Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles, llegará por tercera vez al país, pero esta será la primera en que ofrecerá un concierto al público peruano.

“Hemos estado anteriormente de promoción en Perú y de verdad que el público peruano ha sido muy cálido con nosotros y nos ha dejado con la boca abierta”, afirma Melisa a La República.

“En ningún otro lado habían cantando tan fuerte nuestras canciones y de esa manera tan especial, nos sorprendieron en la gira de promoción y ahora estamos seguros que la vamos a pasar muy bien en el show. De hecho va a ser un sueño hecho realidad”, agrega la cantante, quien asegura tener una expectativa muy alta para este encuentro.

En estos cuatro años de creación, la banda mexicana ha logrado gran reconocimiento con sus temas que hablan del amor y desamor a ritmo del pop y las baladas.

Sin embargo, el camino no ha sido precisamente de rosas, por el simple hecho de que ha sido retador abrirse camino en una era en la que el género urbano es el que se impone. “Estamos agradecidos de las miles de bendiciones que llegaron a nuestra puerta y que nos han dado la oportunidad de llevar nuestra música a otros países que era una de nuestras metas, pero nosotros no competimos con el reggaetón ni ningún otro estilo musical. No hemos roto una barrera musical, solo tratamos de conectar con el público bajo nuestra propia propuesta”, refiere Pablo.

“Creo que en el mundo musical todos los géneros tratamos de coexistir, algunos con más ventajas que otros, pero todos vamos en la misma dirección. Lo bueno es que la música permanece en los corazones de las personas, y eso hay que rescatarlo”, agrega.

Matisse, que ha compuesto temas para otras estrellas de la música como Christian Castro, Yuri, Alejandra Guzmán, entre otros, ya cuenta con dos producciones discográficas a cuestas.

Recientemente ha lanzado su nuevo sencillo titulado ‘Acuérdate de mí’, perteneciente a su segundo álbum de nombre Por tu bien, que da título a su actual tour de conciertos.

La banda se presentará en nuestra capital este 24 en el Parque de la Exposición, en donde no faltarán sus éxitos como ‘Todavía’, ‘La misma luna’, ‘Si fuera fácil’, ‘Más que amigos’ y ‘Cuando te encontré’. Las entradas están a la venta en Teleticket. ❧