Sheyla Rojas y 'Choca' Mandros trollean a Nicola Porcella en 'Estás en todas'

Sheyla Rojas y 'Choca' Mandros no tuvieron reparos en trollearlo a su compañero de conducción Nicola Porcella. Los presentadores de 'Estás en todas' se rieron en su cara del integrante de 'Esto es Guerra' tras presumir el talento que tiene para la actuación, esto con alusión al viaje que realizó Yahaira Plasencia a México.

"Se ha especulado varios nombres de actores que cantan....", comentó 'Choca' Mandros en la reciente emisión de 'Estás en todas' de América TV, mientras que Nicola Porcella opinó sobre el particular sin imaginar que sus compañeros se mofaran en su cara del ex de Angie Arizaga.

"Actores.....pero a mí no me han llamado", expresó Nicola Porcella. En tanto, 'Choca' Mandros le aclaró: "Actores...con talento" y Sheyla Rojas no se quedó callada. "Actores, actores de verdad, no puertas, puertas no", aclaró la presentadora de 'Estás en todas'.

Nicola Porcella solo atinó a reírse y al mismo tiempo atinó a decir "con razón", mientras miraba a los miembros de la producción como quien diciendo esto no estaba en el la pauta.

En otro momento, Sheyla Rojas y 'Choca' Mandros comentaron sobre la polémica de Yahaira Plesencia por su nuevo tema 'Tú', la cual fue interpretada por la cantante Noelia. Los presentadores aducen que ella no es la dueña del tema; no obstante, la puertorriqueña arremetió contra la salsera en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Sheyla Rojas soltó una pista de que Yahaira Plasencia podría estar a dúo con Daniela Darcourt en el programa de Gisela Valcárcel, quien tuvo fuertes críticas cuando la salsera no asistió a la final del programa 'El dúo perfecto'.

