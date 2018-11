Leslie Shaw reveló detalles no conocidos de cómo Ezio Oliva llegó a ser su pareja de promoción

En una nueva edición de 'Estás en todas', 'Choca' Mandros conversó con Leslie Shaw y la cantante nacional dio detalles de su vida que muy pocos conocían. Uno de esos sucesos de su vida fue la fotografía que se volvió viral en redes sociales, donde ella se lució junto a Ezio Oliva cuando eran unos adolescentes.

Según contó Leslie Shaw, la comentada fotografía corresponde a su etapa escolar donde Ezio Oliva fue su pareja de promoción. Ambos se conocieron en las grabaciones de 'Superstar Renovado', desaparecido programa de talentos que estuvo bajo la señal de Panamericana TV.

Fue en ese reality de talentos donde participó Leslie Shaw, Ezio Oliva y Yiddá Eslava, los cantantes hicieron buena química y compartieron grandes momentos como amigos.

"Yo estuve en 'Superstar Renovado' y ahí conocí a Ezio y a Yiddá. Nos conocemos hace años y por eso Ezio (Oliva) fue conmigo a mi fiesta de promoción", contó Leslie Shaw.

Ante esta experiencia, 'Choca' Mandros se animó a preguntar si entre Ezio y Leslie hubo algo más que una amistad y la cantante señaló: "No nunca, siempre fue parte de la chacota y en grupo... Ezio se quedó del mismo tamaño".

Además, Leslie Shaw habló sobre sus inicios en la industria musical: "empecé haciendo rock y estuve con un grupo de chicas... hicimos un videoclip y grabamos un montón de canciones. De ahí yo me revelé, me pareció muy fresa su proyecto y de ahí me fui".

Actualmente, Leslie Shaw se encuentra soltera y Ezio Oliva tiene un feliz matrimonio al lado de la conductora Karen Schwarz, fruto de su relación nació su hija Antonia.

Declaraciones de Leslie Shaw sobre su amistad con Ezio Oliva: