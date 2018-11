Instagram: Magaly Medina confirma su regreso a ATV y busca a Ney Guerrero [VIDEO]

A través de Instagram, Magaly Medina colgó un video que generó sorpresa entre sus seguidores porque se le ve en las instalaciones de ATV buscando a su ex productor, Ney Guerrero. En el video de 25 segundos, se le escucha decir a Magaly: "¿hay alguien aquí?", "¿hello?", y se ve que ingresa a la oficina de Producción General del Grupo ATV, que pertenece a Ney Guerrero, ex productor y ex pareja de la conductora, con quien compartió roles en 'Magaly TV', programa transmitido a través del mismo canal.

En la descripción del video se lee "Guerrrero dónde te has metido ???? #dondemestaney?". La publicación hasta el momento ya superó los mil 'me gusta'. Los seguidores no fueron ajenos al video compartido por la conductora y comentaron el mismo mostrando su alegría por el regreso de Magaly a la pantalla chica."Uyuyuy agárrense que llega Magaly, bendiciones y éxitos", es uno de los comentarios, otros celebran el hecho que vuelva a ATV, canal en donde inició su carrera.

Como se recuerda, la expresentadora de Latina anunció a un medio local que su regreso a la televisión se daría en el 2019. "Ya terminé todo lo que tenía que hacer y ahora extraño trabajar. Extraño la adrenalina", agregó. Además a través de su cuenta de twitter en septiembre de este año respondió así a una seguidora: "La autenticidad sigue ahí, incólume. Sólo estoy sacándole filo a la lengua. Ya regreso". Con el video, Magaly confirmaría su regreso a ATV y que además podría volver a trabajar con Ney Guerrero.