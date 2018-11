Asesino de John Lennon: "Cada vez siento más verguenza"

Mark David Chapman, el hombre que mató a John Lennon le dijo a una junta de libertad condicional en Nueva York que se siente "cada vez más avergonzado" por haber terminado con la vida del ex Beatle cuando le disparó en las afueras de su apartamento en Manhattan en 1980. "Hace treinta años no podía decir que sentía vergüenza y ahora sé qué es la vergüenza. Es cuando te cubres la cara, no quieres, ya sabes, pedir nada", declaró quien purga ya 20 años de prisión por cadena perpetua en la instalación correccional de Wende.

En esta ocasión, la junta negó su liberación por décima vez. Ahora, los funcionarios de la prisión de Nueva York publicaron una transcripción de la audiencia recién esta semana. Entre otras cosas Chapman dijo que el día del asesinato (8 de diciembre de 1980), había estado atravesando un "tira y afloja" interno sobre si seguir adelante con el tiroteo.

"Estaba demasiado lejos. Recuerdo haber pensado: 'Oye, ahora tienes el álbum. Mira esto, lo firmó, solo ve a casa'. Pero no había manera de que solo fuera a casa". Al igual que en las audiencias de libertad condicional anteriores, Chapman entró en detalles sobre el tiroteo y mostró su pesar por el acto "sin sentido".

Afirmó además que buscó notoriedad y no sintió compasión por Lennon, pese a que cargó su arma con balas de puntos huecos más letales. "Puse esas balas para asegurarme de que estaría muerto. Fue inmediatamente después del crimen que me preocupé de que él no sufriera" Según dice "El dolor que causé persistirá incluso después de que yo muera".