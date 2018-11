Modelo Kim Porter fue hallada sin vida en su hogar de Los Ángeles

Kim Porter, la modelo y actriz que salió con Diddy durante 13 años, fue encontrada sin vida el jueves en su hogar de Los Ángeles, según los primeros reportes de medios internacionales.

Fuentes de la ley informan que recibieron una llamada de la casa de Kim Porter en Toluca Lake alrededor del mediodía. La policía todavía está en la escena en este momento, según el protal TMZ.

De acuerdo con el audio de un despacho de emergencia, la llamada informó que Kim Porter habría llegado como paciente en paro cardíaco.

Una fuente cernada a Kim Porter señaló que la modelo había estado sufriendo síntomas parecidos a la gripe, y posiblemente neumonía, durante varias semanas, pero aún no se conoce de forma oficial qué causó exactamente su muerte. Otra informantes aseguran que Kim se había contactado con su médico el día anterior quejándose de que no se sentía mejor.

La relación de Diddy y Kim Porter se extendió por más de una década con varias separaciones y apariencias que pregonaban frente a la presa rosa. Comenzaron a salir en 1994 y se separaron, por última vez, en 2007.

Tienen 3 hijos juntos: las gemelas Jessie James y D'Lila nacieron en 2006. Kim Porter tuvo a su hijo, Christian, en 1998; también tiene un hijo, Quincy Brown, de su relación anterior con Al B.

La familia entera estuvo en público por última vez, apoyando a Quincy, el mes pasado, en el estreno de su película "The Holiday Calendar".

Kim Porter trabajó como modelo y como actriz, e hizo apariciones en el programa de Diddy, "I Want to Work for Diddy".

La representante de Diddy, Cindi Berger, comentó a TMZ lo siguiente: "Lamentablemente, puedo confirmar el fallecimiento de Kim Porter. Le pido que otorgue privacidad a las familias en este momento".

