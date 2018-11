Emilio Jaime responde por incidente con Luciana Fuster que enfureció a Austin Palao

Siguen los problemas. Luego que Luciana Fuster hablara sobre la tormentosa relación que vivió junto a Austin Palao, donde incluso dejó entrever que el chico reality la maltrataba, la integrante de Combate salió al frente para negar que le fue infiel al actual participante de Esto es Guerra con su compañero de programa Emilio Jaime.

En Combate, Luciana Fuster aseguró que ella no engañó a Austin Palao con Emilio como dio a entender Facundo González en el programa ‘En boca de todos’, donde su expareja estaba como invitado. A su turno, el competidor del reality del canal 9 dio su versión de los hechos y reveló cómo un desatinado comentario suyo ocasionó el quiebre de la amistad de los tres.

Recordemos que en el programa de canal 4, Facundo González indicó que "Emilio (Jaime) ‘jalaba’ a Luciana Fuster en su carro, pero un día le agarró la pierna y le dijo: ‘Si alguna vez vas a ser infiel a Austin (Palao), que sea conmigo’”, contó.

"Este problema pasó hace aproximadamente un año y medio aproximadamente. Producción y varias personas del programa se enteraron. Recuerdo haber hecho un grupo con Luciana y Austin para pedir disculpas", comentó el chico reality desde Argentina.

En otro momento, Emilio Jaime aseguró que el comentario que le dio a Luciana Fuster en dicho momento él lo expresó como una 'broma', pero no contó con la reacción de Fuster, quien en ese momento tenía una relación con Austin Palao y ella le contó lo sucedido.

"Lo hice a la broma, pero la interpretación que dio Luciana fue otra. Fue desatino y pido perdón. Con Austin no retome mi amistad, nos escribíamos a veces, pero ahí quedó. Nunca se conversó más de eso. Fui a la casa de él a pedirle disculpas también", expresó el cantante.





En la conversación que tuvo Austin Palao y Facundo González en 'En boca de todos' el integrante de Esto es Guerra dijo que tras conocer lo sucedido entre su entonces enamorada y quien fue su amigo 'lo decepcionó'.

“Es un poco fuerte lo que dice Facundo, pero es verdad. Esa situación pasó hace seis o siete meses, ella me lo contó. Me sentí sorprendido, decepcionado y no lo podía creer. Con Emilio (Jaime) éramos grandes amigos”, comentó Austin Palao en el programa de América TV.