'Esto es guerra' mostró su apoyo a Austin Palao tras acusaciones de Luciana Fuster [VIDEO]

Luego de que la modelo Luciana Fuster sostuviera que vivió una serie de humillaciones durante la relación que tuvo con el deportista Austin Palao en estos 14 meses. El reality de competencia ‘Esto es guerra’ salió a defender al ‘guerrero’ de las acusaciones de la joven de 19 años y aseguran que lo conocen lo suficiente.

María Pía Copello se tomó un tiempo en el espacio de entretenimiento y reunió a los ‘Retadores’ y ‘Guerreros’ para demostrar el apoyo a Austin Palao. "Lo mucho que te queremos, respetamos y que siempre vamos a estar a tu lado. Te queremos un montón y aquí todos te respaldan, Austin. Quería demostrarte este apoyo que todos sentimos. Nadie tiene nada que decir de él y lo quería decir de manera pública porque se están dando cosas que a él lo están afectando muchísimo. Él es un chico muy bueno, y de verdad, jamás hubo un problema con él aquí. Es un caballero", comentó la conductora de ‘Esto es guerra’ en vivo.

“Estamos contigo en las buenas y en las malas”, agregó María Pía Copello junto al grupo de competidores que se colocó detrás y alrededor del joven competidor.

Por su parte, Austin Palao agradeció a la producción de ‘Esto es guerra’ por su respaldo. “No suelo decir casi nada de mi vida privada, pero en vista de que se ponía mi nombre tantas veces, tenía que hacer aunque no quiera. Gracias a todos por su apoyo y es bueno saber que tengo bastante apoyo", señaló Austin Palao sobre el momento que vive tras declaraciones de Luciana Fuster.

Mamá de Luciana Fuster

La señora Rossana salió al frente para defender a su hija y dio detalles de lo que vivió su hija. "Como se le llama a una persona que trata mal, que busca cualquier pretexto para hacer sentir mal a mi hija y después vuelve llorando a buscarla. Y después lo vuelve a hacer, a insultarla y decirle cosas que no tienen nada que ver", dijo la mamá de Luciana Fuster.

"Yo ya se lo advertí y le llamé la atención alguna vez por hacer esas cosas. Si la quieres, la cuidas. Si no la quieres, la dejas", contó la madre de la integrante de ‘Combate’. "Lo he llamado y no me ha contestado. Si no me contesta es porque sabe que está haciendo las cosas mal", agregó muy furiosa la mamá de Luciana Fuster.