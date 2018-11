Mayra Goñi canta a capella nuevo éxito de Karol G y Maluma [VIDEO]

Karol G alborotó a sus fans en el mundo tras publicar el videoclip oficial de 'Créeme' junto a Maluma y la cantante Mayra Goñi no fue la excepción, quien se pronunció al respecto con un video desde su cuenta de Instagram.

Según se puede ver, Mayra Goñi quiso engreír a sus seguidores y se apoderó de la letra de 'Créeme' para cantarla a capella. "Créeme un poco un más te lo suplico que te me fuiste y no merezco ese castigo. Que soy un loco más que no he entendido", entonó la actriz peruana.

Mayra Goñi mostró su lado fan enamorada y etiquetó a Maluma y a su colega Karol G con la única intención de que el video llegue a uno de estos dos exitosos reggaetoneros de fama mundial.

Cabe mencionar que Mayra Goñi no es una improvisada en la industria musical, la cantante comenzó su carrera desde muy pequeña y ganó en una edición del reality de 'Operación Triunfo Perú'.

La cantante peruana fue parte de 'Ama Bella', donde se caracterizó por ser una de las mejores voces de la agrupación de cumbia. Además, Goñi tiene una carrera solista y lanzó temas como 'Maldito' y 'Soltera'.

En poco tiempo, el video publicado por Karol G cuenta con más de 43 millones de visualizaciones y cientos de comentarios. 'Créeme', tema de la reggaetonera colombiana y Maluma, fue grabado en blanco y negro con escenas totalmente de 'alto voltaje' que robó más de una reacción entre sus admiradores.

Escucha 'Créeme' de Karol G y Maluma: