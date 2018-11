Filtran fotos desnuda de famosa actriz de "El señor de los cielos" y "Por ella soy Eva"

Mariana Seoane es una actriz de amplia trayectoria en México por sus diferentes roles en telenovelas de las casas televisoras: Televisa y Telemundo. Hoy vive un tormento después que Twitter se compartieron fotografías de ella desnuda y desde la intimidad. Aunque la también cantante no se ha pronunciado al respecto, las imágenes siguen circulando en la red.

Vía Twitter, se difundieron un par de fotografías en las que aparece la intérprete de “El señor de los cielos" y "Por ella soy Eva" en topless y está únicamente tapada de la parte de abajo con una toalla. Tal parece que se encontraba en el gimnasio mientras que otra persona o ella misma captó el momento con un celular.

En las imágenes se puede apreciar a la Mariana Seoane en el baño, secándose el cabello y viendo fijamente a la persona que le toma la foto o a su celular.

Por el momento, la actriz de 42 años, no ha dado declaraciones al respecto, mientras tanto las fotografías siguen siendo comentando por los usuarios de Twitter. Mariana Seoane es famosa por su música de combinación pop-grupero y recientemente lanzó su nuevo sencillo "Ya no cabes en mi vida".

Además, es una artista exclusiva de Telemundo y tiene la aprobación de la cadena para promocionar su trabajo como cantante en otras televisoras. Sin embargo, tiene prohibido pisar las instalaciones de Televisa, pero no porque su nueva casa no se lo permita, sino porque la empresa mexicana la tiene vetada. “No puedo ir a Televisa, me tiene vetada”, indicó en su momento en una entrevista.

La actriz mexicana participó en melodramas como: "El recluso", "El señor de los cielos", "El Chema", "Hasta el fin del mundo", "Por ella soy Eva", "La fea más bella", "Amor gitano" y entre otras novelas más.