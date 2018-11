¿Cómo se dio el selfie de Hugo García y Kendall Jenner? "Guerrero" asombra con historia

El encuentro de Kendall Jenner y Hugo García en Las Vegas fue muy comentado por sus fans en Instagram. Muy pocos peruanos pueden hacer alarde de ello y ante la pregunta de varios cibernautas, el integrante de 'Esto es Guerra' decidió declarar para las cámaras de 'América Espectáculos' donde explicó cómo se dio su 'boomerang' con la hermana menor de Kim Kardashian.

"Kendall (Jenner) se encontraba dos sitios adelante mío y justo terminó la ceremonia y todos se pararon. Obviamente, ella tenía que salir primero con todos sus guardaespaldas porque es el piso sesenta. Justo ella venía y me dije: 'hoy es mi oportunidad o nunca'. Ya la había encontrado en la fiesta de la misma marca, pero no me pude tomar foto con ella", explicó el integrante de 'Esto es Guerra'.

"Saqué mi celular, su guardaespalda me miró y de frente me dijo 'no'. Entonces la miré a ella y le dije si podía tomarme un boomerang. La miré de frente a los ojos y me dijo que 'sí claro'. Me agarró e hicimos el boomerang", contó el "guerrero".

Además, Hugo García dijo sentirse agradecido con las oportunidades tras lanzarse como youtuber junto a su enamorada Mafer Neyra: "Una linda experiencia. Creo que junto a Mafer (su enamorada) ha sido uno de los mejores viajes que hemos tenido juntos. Tener la oportunidad que nos inviten a estos premios donde asiste los mejores influencers y youtubers nos hace feliz. Hemos aprendido mucho y regresamos con otra mentalidad, se vienen grandes cosas".

Cabe mencionar que este comentado encuentro se dio en la ceremonia de los Revolve Awards 2018, donde distintas celebridades de las redes sociales se hicieron presente, entre ellas Kendall Jenner.

Declaraciones de Hugo García tras encuentro con Kendall Jenner: