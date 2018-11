Christian Domínguez regresó a 'EEG' y Nicola Porcella lo recibió de la peor manera

Christian Domínguez regresó renovado de su viaje a Disney y para alegría de sus miles de fans, el cumbiambero volvió a pisar el set de 'Esto es Guerra' y así retomar su rol como un integrante más de los 'Retadores'.

Así es, este lunes 12 de noviembre, Christian Domínguez fue presentado con bombos y platillos, pero tal parece que esta noticia no fue del agrado de los integrantes de los 'Guerreros', quienes hicieron desagradables gestos que hicieron incomodar el cantante de cumbia.

El primero en pronunciarse fue el capitán de los 'Guerreros', Nicola Porcella, quien señaló lo siguiente: "Supongo que si gano no se pondrá a llorar: 'ay esto no me gusta'".

Ante esta provocación, Christian Domínguez miró a su contrincante con cara de pocos amigos y solo prefirió seguir con la competencia a pedido de 'El Tribunal'.

Cabe recordar que Christian Domínguez se retiró de 'Esto es Guerra' al no poder ocultar su ofuscación tras quedarse sin la banda de capitán y pidió una reunión de urgencia con la producción de 'Esto es Guerra' para ver su permanencia.

Christian Domínguez rompió en llanto ante la sorpresa de sus compañeros: "Me duele nada más eso, no me duele no ser capitán. Me duele la traición de la persona que crees que es tu amigo. Me afectó que mi productor que me conoce hace años dudara de mi capacidad. Es uno más que se suma a la lista de personas que te traicionan con el tiempo", expresó en ese entonces.

Christian Domínguez y la vez que lloró en 'Esto es Guerra':

Christian Domínguez se mostró claramente afectado por la decisión de sus compañeros. Recordemos las declaraciones del "guerrero" en el set de 'Esto es Guerra'.