Rebeca Escribens “No soy un mono con pistola”

Sorpresiva, irreverente, auténtica, así es Rebeca Escribens cada mañana al conducir el bloque de Espectáculos de América TV. No hay nota que presente que no la lleve al humor ni mucho menos tema musical que no le genere emociones y la vuelva todo un torbellino frente a cámaras. Sobre ello conversamos con la conductora.

Todas las mañanas te vemos totalmente desinhibida, auténtica, libre, ¿esa mujer eres realmente tú?

Por supuesto, cuando una viene cómoda a trabajar y se encuentra con gente cómoda y cuando realmente deseas divertirte todo fluye.

Pero no siempre has sido así, tan desenvuelta...

Siempre he sido así, solo que todo tiene su momento y su espacio. Cuando estaba en ‘A las once’ no daba lugar a ser chistosa, no lo ameritaba, pero estuve en varios magazines donde hacía las mismas payasadas solo que nadie me daba ‘bola’. No he cambiado ni he creado nada para estar al frente de Espectáculos, lo que ves es lo que soy.

Estás marcando un estilo de conducción en la TV con esa autenticidad que muestras.

No lo sé realmente porque no pienso lo que hago, no estoy dibujando ni planeando las cosas. La pauta me la dan tres segundos antes de empezar, así que todo sale al momento. Pero creo que el estilo de cada uno es muy personal. Yo debo decir que la muerte de mi madre marcó un antes y un después en mi vida. Me hizo revalorarme y entender que solo tengo una vida y si no hago lo que quiero, no voy a tener otra oportunidad. Solo sé que tengo que aprovechar esta vida y hacer lo que me gusta.

¿Tus jefes o compañeros en América TV alguna vez te han pedido que bajes la intensidad a tus bromas?

Al contrario, vienen a verme gratis, se sientan detrás de cámaras con su café. Debería cobrar entrada al set... Gracias a Dios nunca he recibido un llamado de atención, soy una agradecida de la confianza que me da América. Es que, hasta para hacer locuras hay que tener límites. No soy un mono con pistola, soy una mujer de 41 años que parece loca pero, si lo fuera, no tendría una familia hermosa, mis hijos encaminados y un marido que me respeta y me quiere. Hay que divertirse pero sin hacerle daño a nadie, esa es mi política de vida.

¿Cómo responde el público en la calle ante tu espontaneidad?

La gente se me acerca, me abraza, siento un cariño especial y de verdad esa situación me parece un poco bizarra porque siempre he considerado este trabajo como cualquier otro, como cuando fui secretaria. Pero digamos, después de tres años en el bloque de Espectáculos del noticiero, recién soy consciente de la gratitud que genero en la gente. Me paran en las calles y me dicen ‘gracias por alegrarme las mañanas’, mientras yo pienso ‘y quién me la alegra a mí’... Esa es una gran responsabilidad.

¿Tus ‘monólogos’ en las mañanas no te han dado pie a crear algún unipersonal?

En eso ando. Tengo un año y medio trabajando en un proyecto, estoy escribiendo algo bonito, quiero darle forma y presentarlo el año que viene.

¿De qué te provoca hablar?

Si la gente empieza a ver en mí a alguien que los motiva, entonces a través del unipersonal podría contar cómo llegué aquí y a dónde quiero seguir yendo. Ahora me contratan mucho para dar charlas motivacionales y la gente me ve arregladita, yo me siento ‘rica’ y bonita, pero les digo que esto no es gratis. Todo tuvo su proceso. De eso también quiero hablar en mi show y música habrá de todas maneras.

La actuación no ha estado muy presente en tu carrera en los últimos años, ¿tu meta es retomarla en el 2019?

Así es pero ha sido por falta de tiempo y no sabes cuánto extraño el teatro. El próximo año regreso al teatro de todas maneras. Haré un musical con cuatro grandes actrices amigas mías y se vienen más cosas, quizá un nuevo proyecto televisivo también, vamos a ver qué pasa.

¿En el 2019, seguirás en América TV. con Espectáculos y Mujeres sin filtro?

Mujeres sin filtro es la hijita mujer que nunca tuve. Con mis compañeras también hay planes de hacer teatro. No puedo confirmar si renové, pero aunque tuviera un contrato firmado, yo nunca doy por sentado nada hasta que no lo veo porque el keke se quema en la puerta del horno. Nunca sabes qué es lo que va a pasar y menos en un lugar donde hay tanta magia.

Siempre te escucho decir que ya estás ‘tía’, ¿le tienes temor al paso de los años?

No, solo lo digo por reírme de mí misma pero todo depende de los estados de ánimos, un día me puedo sentir vieja, otros día me siento joven, una bebita, luego me vuelvo a sentir vieja. El tiempo pasa para todos, los años son solo números, lo verdaderamente importante es qué haces con esos números. No tengo miedo a la vejez ni a las arrugas porque son mi vida, es el camino que he recorrido. Solo me da miedo las enfermedades.

¿Si tuvieras que definir el momento en el que se encuentra tu vida a todo nivel que dirías?

Puede sonar mediocre pero siempre me he sentido bien, exitosa. Soy una mujer que lo único que desea es vivir en paz y ese es mi éxito. No me interesa tener más dinero o menos o si me veo regia o no. Hace tiempo que me dejó de interesar cómo me ven, me interesa sentirme bien yo. Vivir tranquila es mi mayor éxito.❧