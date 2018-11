María Pía Copello: “Me gusta seguir explorando”

Pese a que María Pía Copello se deja ver de lunes a viernes en el reality más sintonizado de la televisión: ‘Esto es guerra’, ella no deja de ser requerida por los niños y más aún en estas fiestas de fin de año.

Precisamente, la figura de América Televisión hoy encenderá el árbol navideño en el Mall Aventura Santa Anita, que irá de la mano con un show especial. “Estamos preparando algo muy especial para toda la familia”, dice.

Sobre los sentimientos que la envuelven la cercanía de la Navidad, cuenta que ser popular no le quita que también por estos días se llene de nostalgia. “Definitivamente, la Navidad más triste fue el año en que mi padre falleció, el tiempo pasa, tal vez nos da un poco de resignación, pero es inevitable no sentir algo de tristeza”, dijo en un alto de los ensayos.

Madre de tres niños, Copello nos confiesa que desde hace algunos años incentiva a sus hijos a donar su ropa y juguetes a alguna institución. “Y les enseño que si hay que regalar algo, que sea en buen estado. Algo viejo, roto, malogrado, no es regalo. Y ellos ahora son los más entusiastas y están a la espera de ir y alegrar algunos corazones. Lamentablemente, para muchos, estas fiestas son de mucho comercio y gasto. En mi casa, los chicos reciben un solo regalo, pero debo reconocer que en algún momento nos dejamos contagiar por toda la publicidad”.

¿La idea de volver a un programa infantil es descartada definitivamente?

Ha sido una gran etapa, pero me gusta seguir explorando y hoy por hoy me siento a gusto en ‘Esto es guerra’. Y aunque no parezca, el público que me reconoce en la calle me ubica por el reality. ¿Qué vendrá más adelante? No lo puedo saber, pero lo que se presente, lo tomaré con el mismo amor y pasión con el que enfrento cada desafío. ❧

CLAVES