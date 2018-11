Artistas arremeten contra cómico ambulante que incita violencia a la mujer [VIDEO]

La difusión de un video en Facebook provocó repudio e indignación, en el se muestra a un cómico ambulante identificado como Jefferson Prince Vásquez Díaz, realizando comentarios desatinados sobre la violencia contra la mujer.

Inmediatamente los usuarios de Internet mostraron su rechazo contra los comentarios que hiciera este sujeto, quien escudándose de hacer bromas solo lazaba ataques e insultos hacia la mujer.

Cabe mencionar que este sujeto, ya tiene un proceso abierto en la Fiscalía, donde es acusado del delito de apología a la violencia contra la mujer.

Ante este lamentable hecho, diversos personajes de la farándula local se pronunciaron sobre ese cómico ambulante. Laura Bozzo, Mónica Cabrejos, Jazmín Pinedo, entre otros.

“Considero que no es un cómico, es un misógino, que no puede hacer una parodia de la violencia sexual contra las mujeres. Tú no puedes hacer parodia del asesinato de alguien, no puedes hacer humor del dolor de Lady Guillén”, dijo Mónica Cabrejos.

“Muchos creen que la forma correcta es apropiarse o amar a alguien es tenerla como propiedad. Esto se resume a la falta de educación y que el gobierno ponga un poco de fuerza en eso”, se pronunció Gino Pesaressi.

“Estoy en contra de lo que dijo esa persona. Todos tenemos madre, hermanas, hijas, yo creo que no es dable y deberían de sancionar a estas personas que se expresan de esa manera. Para mí no es una broma”, indicó Alejandro Benites , el popular Zumba.

“Para mí agrede verbalmente a una mujer y eso no debería pasar ni de broma. Porque de alguna u otra forma si lo hizo por trabajar se interpreta mal y yo soy una de las personas que ni con el pétalo de una rosa”, expresó el boxeador, ‘Pantera’ Zegarra.

Jazmín Pinedo se mostró indignada presentando el informe sobre el cómico ambulante. “Esperamos que este hombre sea sancionado. Realmente cómo alguien puede permitir que en un lugar público se ponga una persona a decir tremendas barbaridades, a burlarse las agresiones a una mujer, es una apología a la violencia”, acotó.