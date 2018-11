Susy Díaz delata a Leyla Chihuán y revela cuánto gana realmente al año [VIDEO]

Susy Díaz es una mujer del espectáculo, pero tiene su pasado político. En su calidad de ex congresista del Perú, la exvedette no se hizo problemas en opinar de la fujimorista Leyla Chihuán, quien días atrás causó polémica al asegurar que su sueldo como legisladora no le alcanza.

Como cualquiera de los 130 congresistas que ocupan una curul en el Parlamento, la legisladora de Fuerza Popular gana mensualmente un sueldo de 15 600 soles, lo que hace un total de 187 200 soles al año.

Al ser consultada sobre las declaraciones de Leyla Chihuán, Susy Díaz criticó las palabras de la congresista naranja y aseguró que además de los 15600 soles, la parlamentaria de Fuerza Popular percibe otros montos



“¿Cómo va a decir eso? En mi época ganábamos 6 mil soles, ahora ganan 15 mil soles, pero no hablan de los gastos operativos que son 10 mil dólares al mes, a eso le sumas escolaridad, gratificación y aguinaldo, es bastante. Por eso yo regalaba mi sueldo al pueblo”, manifestó la mamá de Florcita Polo.

¿Cuánto gana Leyla Chihuán como congresista?

El programa Beto a Saber hizo un resumen del dinero que gasta el Estado para costear la actividad legislativa de la exvoleibolista. A su sueldo (187 200 soles al año) se le debe agregar las remuneraciones íntegras que percibe por concepto de las dos gratificaciones que a todo trabajador le corresponde cada año, es decir, 31 200 soles más.



Además de su sueldo y sus gratificaciones, Leyla Chihuán recibe otros cuantiosos beneficios, por ejemplo 4 000 soles mensuales más para sus gastos de combustible, haciendo un total de 48 mil soles a fin de cada año. Asimismo, se le otorga otros 15 000 por escolaridad y un bono denominado "tarjeta navideña" de 1 5000 soles entregado en diciembre.

Del mismo modo, Leyla Chihuán recibe 7000 soles mensualmente por gastos de representación. Por año, se calculan 84 mil soles. Sin contar los 7500 soles que el Congreso le otorga por gastos de instalación.

En resumen, el Estado gasta en Leyla Chihuán un total de 374 400 soles anuales.







¿Susy Díaz postulará al Congreso?

Susy Díaz respondió a quienes piden su regreso al parlamento. “Agradezco el cariño de la gente, yo sí trabajaba por la gente necesitada. Me eligieron congresista en 1995 y salí del Parlamento el 2000, nadie me criticó. Considero que trabajé por los más necesitados, hasta ahora la gente me saluda y reconoce mi gestión”, expresó.

“Presenté 120 proyectos de ley, 34 me aprobaron. Siempre defendí la economía del pueblo, ahora sube el agua y la luz, nadie hace nada, cada uno ve sus intereses”, añadió.

Al ser consultada si regresaría al Congreso, Susy Díaz lo descartó. “Yo entré al Congreso cuando tenía 32 y salí a los 37 años. La verdad no postularía porque luego fui condenada a pagar 200 mil soles al Estado porque dijeron que recibí dinero de Vladimiro Montesinos. Es bueno servir a los pobres, pero no sirve ser buena gente”, indicó.

En una entrevista con Milagros Leiva el último miércoles, la excongresista recordó su paso por el Parlamento.