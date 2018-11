Justin Bieber y Hailey Baldwin inmortalizan su amor tras recuperación de Selena Gomez 

Selena Gomez ha logrado recuperarse de la crisis emocional que sufrió que la llevó a atentar contra su vida; sin embargo, hoy muchos temen que un nuevo acto de amor entre la pareja conformada por Justin Bieber y Hailey Baldwin pueda alterarla. Según un reconocido medio, la pareja de esposos decidió inmortalizar su amor con un tatuaje en el rostro.

Como se recuerda, durante varias semanas la intérprete de 'Hands to Myself' estuvo internada en un clínica lejos del ojo público, y muchos asociaron su estado al enterarse del matrimonio de Justin y el nombre de casada que adquiriría Hailey, quien solicitó llevar el apellido Bieber.

Esta vez, un nuevo episodio se escribiría en la historia del cantante, ya que Page Six afirmó que se habría hecho un tatuaje en el rostro con la intención de inmortalizar su amor por Hailey Baldwin, y pese a que se esfuerzan para no mostrar el resultado en público, un reconocido tatuador terminó revelando todo.

Según Bang Bang, el tatuador favorito de Rihanna o Cara Delevigne, confirmó al citado medio que Cada uno se hizo un tatuaje. El de Justin está en su cara, y aún no he visto ninguna foto de él, por lo que está haciendo un buen trabajo para ocultarlo", además aseguró en la entrevista que "Es muy pequeño y delicado. Y tampoco es un tatuaje tradicional para parejas. No quiero revelar lo que es hasta que la prensa lo consiga", comentó el reconocido artista.

Pese a que los paparazzis no han logrado capturar el significado exacto del tatuaje, Page Six compartió una imagen en primer plano del rostro del intérprete, la cual revelaría la diminuta marca que demuestra el amor por su ahora esposa.

La crisis de Selena Gomez

Como se recuerda, Selena Gomez reapareció en Instagram en una reciente fotografía que revelaría el buen estado de la cantante; sin embargo, continuaría en observación hasta determinar una recuperación completa y prevenir otra crisis.