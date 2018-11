Melissa Loza revela detalles de su galán y hace confesión inesperada [VIDEOS]

La integrante de ‘EEG’, Melissa Loza, estuvo en el set de ‘En boca de todos’ y revelación dejó sorprendidos a todos los asistentes sobre su nuevo amor. En un momento dado hizo una confesión inesperada frente a todos los asistentes y conductores del espacio de entretenimiento del canal de América TV.

“En realidad mi pareja no es pública, no es de este medio. Tengo fotos de él en mi página personal de Facebook”, dijo Melissa Loza ante la pregunta de por qué no se deja ver con su galán en las redes sociales.

“Es mayor de 30 años. Compartimos mucho. Somos parecidos. Nos gusta el deporte. Hacemos juntos deporte. Nos gusta cocinar juntos, puedes creerlo Michelle (Soifer)”, dijo en vivo.

Melissa Loza sostuvo que su pareja es chef y contó que le gusta de él. “Él es chef. Lo que me gusta de él es sus ojos y sonrisa. Lo conozco desde que era muy jovencita. No es de Chimbote”, comentó. Además contó que le engríe cocinando platos ricos. “Me cocina con polo y cuando le pido lo hace sin polo, jajajaja”, agregó.

En un momento dado le envió una indirecta a su misterioso galán cantando y bailando “El anillo para cuando” de Jennifer Lopez. ¿quiere casarse Melissa Loza?. Sheyla Rojas mostró su anillo de compromiso y pegó un grito. "Estoy feliz por ti Sheyla (por el compromiso)... amor ya escuchaste ¿no?", sostuvo en el set de 'En boca de todos'.