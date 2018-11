‘Cocina con causa’ contra la anemia infantil

La periodista Rocío Oyanguren inicia un nuevo reto en su carrera profesional. Además de escritora y bloguera, ahora estará al frente del programa ‘Cocina con causa’.

“Esto es lo que me faltaba para completar el círculo a nivel profesional. Para los que me conocen, saben que amo mucho la cocina e incluso he publicado libros sobre la alimentación infantil. Desde pequeña mi sueño era ser cocinera. El programa de cocina de Teresa Ocampo marcó mi infancia, y cuando llegó la hora de decidir a qué dedicarme, escogí la cocina, pero mi mamá me dijo: ‘Dos cocineras en esta casa no, escoge otra cosa’”, cuenta Rocío, quien desde este jueves 8 tomará la batuta del programa que antes estuvo bajo la conducción de Norma Martínez.

“La idea es mostrarle a las familias recetas cómodas y saludables. La gran meta que tenemos es hacer de este espacio un movimiento en el que instituciones y en general todo el país nos ayude con un proyecto que se llama ‘Hambre cero al 2030’. La idea es combatir la anemia infantil y la desnutrición crónica en el país y mostrar todo lo que se puede hacer con nuestros insumos”, anotó la periodista tras mencionar que le dará un aporte importante al programa.

“Soy una mujer de calle, por eso he pedido poder salir, poder conversar con las madres que están hambrientas de información, conectar con ellas y de alguna manera trasladarle mi experiencia como mamá en la cocina. Quiero hacer un programa ameno y cercano, es el reto que me he impuesto y es una forma de devolver a la vida todo lo que me ha dado”, agrega entusiasmada.

La nueva temporada de ‘Cocina con causa’, que contará con invitados expertos en la cocina nutricional, se emite de lunes a viernes a las 10:30 a.m. por el canal del Estado.