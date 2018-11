Ariana Grande le dedica canción a su ex Mac Miller y genera polémica [VIDEO]

Ariana Grande , reconocida cantante estadounidense, dejó sorprendido a miles de fanáticos tras conocerse que su nueva canción titulada "Thank You, Next" ("Gracias, el que sigue") estaría dedicada a sus anteriores parejas sentimentales, como el rapero Mac MIllery el comediante Pete Davidson.

La artista musical se expresa de forma conciliatoria. "Ahora escucha y ríe. Incluso casi me caso, y por Pete, estoy tan agradecida. Desearía poder decirle Gracias a Malcom, porque fue un ángel", canta la también actriz en el primer verso de su reciente tema musical que tiene 8 millones de visualizaciones en YouTube.

En algún momento la cantante estadounidense había insinuado en Twitter que sacaría una canción relacionada a su expareja, el cómico Pete Davidson. Esto habría hecho pensar que las letras dirigidas al actor norteamericano sería de odio.

Sin embargo, fue todo lo contrario, pues la intérprete de "Side to Side" quiere que el mundo se entere que está realmente agradecida no solo con él, sino también al fallecido rapero Mac Miller, quien fue su pareja por casi dos años.

"Pensé que al final terminaría con Sean, pero él no era el indicado. Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora escucha y ríe", canta en otras líneas Ariana Grande, haciendo referencia a sus otras exparejas, Big Sean y Ricky Álvarez.

Asimismo la artista estadounidense menciona lo que ha aprendido de sus relaciones sentimentales. "Uno me enseñó amor. Uno me enseñó paciencia. Uno me enseñó dolor. Ahora, soy tan maravillosa, he amado y he perdido".

La cantante lanzó su canción poco antes de la emisión de "Saturday Night Live", en la que el actor cómico Pete Davidson, miembro del programa, también habló sobre el fin de su relación con Ariana Grande.

"A veces las cosas no funcionan, y está bien. Ella es una persona extraordinaria y fuerte y le deseo toda la satisfacción del mundo", dijo Pete Davidson, quien en junio de este año se había comprometido con la cantante estadounidense.

Aquí la canción "Thak You, next", de Ariana Grande, traducido al español