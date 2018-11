Rihanna realiza sensual baile junto a su madre y sorprende con reacción al ser filmada [VIDEO]

Con copas en mano, Rihanna y su madre disfrutaban de lo más grato uno de los temas de Bob Marley, ' Could you be loved'; no obstante, a la 'Reina de Barbados' no le habría hecho mucha gracia que la estén filmando. El video publicado en Instagram viene causando todo tipo de reacciones entre sus fanáticos.

"Es un baile. Mamá Fenty", escribió la madre de Rihanna, quien utilizó su perfil oficial de Instagram para publicar el material audiovisual que ya tiene miles de reproducciones.

De acuerdo a la descripción de la progenitora de Rihanna, la intérprete de "Work" se encontraría en Barbados, donde la pasó genial junto a su madre Mónica Braithwaite (Fenty) en un conocido restaurante en el país de las Antillas.

En el video se puede apreciar a Rihana junto a su madre con copas en mano, sexys vestidos y bailando al ritmo de una de sus canciones de Bob Marley. La también modelo se percató que estaba siendo grabada y le comenta algo al oído a su progenitora Mónica Braithwaite, quien asiente con un gesto de complicidad y se retiran de la escena.

En tanto, sus miles de seguidores de la progenitora de Rihanna no tardaron en pronunciarse sobre el particular. Algunos destacaron lo bien que se le ve a madre e hija disfrutando de un buen momento, mientras que otros hicieron hincapié en sus escotados vestidos.

"Qué hermoso, madre e hija se divierten a todo dar", "Hermosas", "Ternuras y buen ejemplo de relación pura", "Se les ve totalmente sexys con esos hermosos vestidos", "¡How! Qué hermoso saber que la pasan de lo mejor juntas", "Se le ve bien joven a tu madre", "Bellísimas las dos y sobre todo se divierten al ritmo del reggae", fueron algunos mensajes que le dejaron la cuenta de Instagram de la madre de Rihanna.

Actualmente, Rihanna es la nueva embajadora extraordinaria y plenopotenciaria de Barbados, isla del oriente caribeño, cuyo rol será promocionar el turismo, la educación y la inversión en su país natal.

Rihanna y su madre causan furor en Instagram con sexy baile