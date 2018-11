Maju: “Me gustaría seguir actuando”

Maju Mantilla se alista para cerrar un buen 2018. Su rol como conductora de ‘En boca de todos’ se consolida al igual que sus pasos en la actuación, donde esta vez promete sorprender en ‘Te volveré a encontrar’, la nueva telenovela de ProTV.

“Tengo mucho que agradecer. Para el 2019 me tomaré los primeros meses para recuperarme de una operación a la que me someteré y necesitaré rehabilitación”, dice tras anunciar el lanzamiento, en Perú, de la línea de muñecos Ksi Meritos, de la marca Distroller, a la venta en Ripley.

Sobre su rol en la nueva producción que emitirá América Televisión, señaló que será todo lo opuesto a Mónica, la villana de ‘Ven baila quinceañera’. “Han sido nueve meses de grabación y cada día me gusta más actuar. Si recibo alguna propuesta claro que me gustaría aceptar, aunque debo ver los tiempos pues una telenovela demanda mucho tiempo, pero me encantaría”, comenta entusiasta.

Nuestra Miss Mundo 2004, además, se refirió al apoyo que le vienen dando los integrantes de ‘En boca de todos’, a su compañera de labores, Tula Rodríguez, cuyo esposo sufrió un infarto hace dos meses. “Es un momento muy difícil y doloroso que está pasando, pero tiene que continuar por su hija, sacarla adelante, tiene muchas responsabilidades, pero tampoco pierde la sonrisa para su público y eso es bueno. Lo que procuramos es que en su centro de trabajo encuentre un ambiente agradable donde se disipe, se distraiga. Esperamos de todo corazón que todo mejore”.

Sobre el lanzamiento de Ksi Méritos, dijo que “fueron creados bajo el concepto de seres de otro planeta que proceden de Neonatitlán, un mundo imaginario lleno de color y diversión. El propósito principal es ofrecer un sano entretenimiento a los niños, además de fomentar su imaginación con una dinámica distinta”.❧