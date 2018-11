Fans de Daniela Darcort muestran rechazo en Instagram por peculiar detalle en su cuerpo [FOTO]

La publicación que ha compartido Daniela Darcourt en Instagram ha hecho que sus fanáticos queden conmocionados al percatarse de algo particular en la cantante. Por ello sus seguidores no dudaron en expresar sus opiniones con lo que acaba de hacer la participante de 'El artista del año', quien en los últimos días ha sido blanco de críticas por no presentarse en un show programado para el sábado pasado en Ayacucho, y que tras su ausencia el público generó desmanes en el local.

La participante de 'El artista del año' explicó en algún momento que hizo todo lo posible por llegar al local y deleitar con su espectáculo, pero cuando vio, desde afuera de la discoteca, que la gente se estaba lanzando botellas, decidió no ingresar.

Tras este hecho la tildaron de tener aires de diva que hasta la compararon con su colega Yahaira Plasencia, quien presuntamente se siente por las nubes, pese ha haber empezado con humildad. Pero Daniela pidió que no la comparen con ella ni con nadie.

Por ello una vez más Daniela Darcourt utilizó su cuenta de Instagram para escribir un claro mensaje donde expresa que prefiere ser tal cual y no tener caretas.

"Prefiero que me odien por lo que soy a que me admiren por lo que nunca seré. Disfruta tus días y tu vida siendo siempre quien eres o quieres ser...Tenemos una sola chance, recuérdenlo", fue el texto que compartió la participante de 'El artista del año, baile', reality de América TV.

Tras este mensaje, Daniela recibió el respaldo de sus seguidores, quienes reafirman su fiel admiración por la joven cantante y destacan el que ella sea auténtica.

"No importa Dani lo que digan los demás, los que te conocemos sabemos qué clase de ser humano que eres. Muy educada, una chica con principios y valores, una muy buena persona". "Eres auténtica, nunca pierdas esa esencia tan bonita que contagias, tus fans te admiramos por lo que eres. No a la hipocresía", fueron algunos de los comentarios que escribieron en el Instagram de Daniela Darcourt.

Sin embargo lo que también llamó la atención de sus fans fue la fotografía que publicó la participante de 'El artista del año', donde se observa a la joven artista musical luciendo un vestido con escote en la espalda, que deja ver sus distintos tatuajes, que para algunos no es de su agrado.

"Bella, note hagas más tatuajes por favor", "Daniela eres hermosa. Ya no te hagas mas tatuajes por favor", "Eres única así tatuajes. Ojalá ya no te hagas más", fueron algunos de las sugerencias que recibió Daniela Darcourt.