Ernesto Carlín presentó su novela "Nostalgias Africanas"

Recientemente, el escritor y periodista Ernesto Carlín, presentó su novela "Nostalgia Africanas" de la editorial Caja Negra, representado en esta oportunidad por Claudia Ramírez en la sala Antonio Cisneros, en la Feria del Libro Ricardo Palma (Parque Kennedy, Miraflores).

Fue la poeta Doris Moromisato, quien felicitó porque ha ido mejorando su forma de escribir y lo hace cada vez mejor.

En Nostalgias africanas, Carlín, trata el tema de los problemas de identidad y de adaptación de la población que desciende de los esclavos negros de la Colonia. La trama gira sobre un día más en la vida de un gris burócrata de alguna gran ciudad latinoamericana.

Sus períodos de vigilia son salpicados por pequeñas siestas en las que sueña recurrentemente con un antepasado suyo: un joven africano en los días previos a ser embarcado como esclavo para el Nuevo Mundo.

La existencia de ese familiar se le antoja más llevadera que la propia, inmersa en una confusa situación sentimental y hogareña.

“En esta obra exploro un tema que había postergado, que es el de mis raíces" cuenta Carlín.

Por la sociedad en que vivimos, tendemos equivocadamente a engañarnos y olvidar u ocultar nuestros orígenes”, señala Carlín sobre su libro.

De igual modo, el autor afirma que se interesó en el tema por “lo poco que he escuchado y leído sobre la historia de los africanos arrancados de su tierra. Me intriga cómo habrá sido el enfrentarse con un mundo nuevo. Y, por otra parte, también me sorprende que sus historias no hayan sobrevivido en mayor medida”.

Ernesto Carlín, nació en el Callao en 1974, ha publicado las novelas Falso al amanecer, Takashi (Historias robadas), Lima Subte, Ovnis en los Andes y Manual de Yoga (Caja Negra, 2015).

Esta última fue finalista del premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro. También ha publicado el libro electrónico Sicalípticos y reencauchados (Caja Negra, 2013) y participado en varias antologías de cuentos.