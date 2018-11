Instagram: Christian Domínguez niega usar 'filtros', pero fue desenmascarado en vivo

El cantante Christian Domínguez fue invitado a 'En boca de todos' para ser parte de una de las secuencias del programa. En medio de la conversación, temas relacionados al exceso de edición de algunos famosos de la farándula local en sus fotos en redes sociales fueron expuestos.

En ese sentido, el conductor Ricardo Rondón increpó a Christian Domínguez por caer en esta práctica y cuestionó varias de sus imágenes que comparte en Instagram. Ante esto, el cantante rápidamente se defendió, pero no imaginó la respuesta que recibiría por parte de los invitados.

Al querer desligarse de los posibles retoques fotográficos que habría sometido cada una de sus publicaciones de Instagram, el artista indicó que el buen cutis que luce es gracias a los genes de su madre.

"Eso es gracias a mi mamá. No tengo la culpa de eso", respondió Domínguez.

Tras este comentario, Karen Dejo tomó la palabra e indicó que si bien el artista es un hombre atractivo, no puede dejar de lado que 'sus fotos tienen filtro'.

Quien continuó con las críticas fue Ricardo Rondón quien dijo no creer que él no supiera utilizar su teléfono celular. "Nadie cree que no conozcas tu equipo. Pareces un muñeco de seda", agregó.





"Es una máscara de plástico. No tienes ni una sola imperfección", continuó diciendo el conductor de 'En boca de todos'.

Luego que varias de sus fotos extraídas de su cuenta de Instagram fueran expuestas, Christian Domínguez reveló su secreto para lucir impecable en la red social. "Si tienes sunroof -techo solar- tus fotos salen hermosísimas", comentó.