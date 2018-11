Presunto hijo de Julio Iglesias: "sufrí Bullying por ser 'famoso'"

Javier Sánchez Santos, el presunto hijo no reconocido del cantante español Julio Iglesias con quien mantiene un litigio, reveló en una entrevista que debido a la ausencia de su padre, creció en el conflictivo distrito marítimo de Valencia y fue objeto de burlas y acoso en el instituto de la Malvarrosa a raíz de la extraña fama que le proporcionó la primera demanda de paternidad que presentó su madre en los años noventa.

Sánchez (42) compara lo que le sucedió con una película. “En esa época el barrio... ¿Tú te acuerdas de la película The Warriors? Pues era parecido”, afirma tras referirse al filme que cuenta la violenta aventura de un grupo de pandilleros en Nueva York. El asegura que en su barrio los jóvenes fumaban droga a plena luz del día y que los asaltos eran comunes. "A mí me atracaron muchas veces. Los chicos se agrupaban en pandillas y la mayoría traía navajas en los bolsillos. Las pelas eran frecuentes. Más que guerra con chichos de otros barrios, había guerra entre los que iban a unos recreativos y los que iban a otros. Yo nunca me metí trataba de pasar los más desapercibido posible", cuenta.

Según Sánchez su infancia fue feliz y transcurrió cerca a la playa hasta que en 1991 su madre, la bailarina portuguesa María Edite Santos, interpuso la primera demanda por paternidad. “Los acosadores suelen ir contra quienes son diferentes. Y yo lo era porque mi cara salía en televisión. No diría que fue la peor época de mi vida, porque cuando eres adolescente todavía no tienes muchas responsabilidades, pero fue dura. No es bonito ser famoso y pobre. La mía, al menos entonces, ha sido una fama incómoda”.

Sánchez mantiene la demanda contra Julio Iglesias, quien se ha negado a reconocer la prueba de ADN que confirma al 99% ser su padre biológico. "Ya he dicho que estoy dispuesto a perdonar. Me encantaría conocerlo y que todo fuera más discreto. Pero para una persona como yo es difícil, porque sabes que estás peleando contra alguien que tiene mucho poder y se niega a aceptar la realidad. Esa combinación hace que sea bastante duro para mí”.