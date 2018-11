Geraldine Bazán habría olvidado a Gabriel Soto y se deja ver con misterioso galán [FOTOS]

Geraldine Bazán habría dejado en el pasado los recuerdos de Gabriel Soto y ahora luce más feliz que nunca. ¿A que de debe este cambio? Según medios mexicanos, la guapa actriz y conductora estaría en salidas con un apuesto galán que se ha ganado el corazón de la también presentadora.

"No les voy a decir tanta información porque no me la sé, pero una amiga los vio y entonces no sabemos ni el nombre ni a qué se dedica, ergo es tan guapo, tan pero tan pero tan guapo que hasta feo se ve Gabriel Soto", aseguró la periodista Martha Figueroa en su programa "Con permiso", de acuerdo a lo que su amiga presenció.

De otro lado, la revista 'People' en español sostuvo que el apuesto galán en cuestión pertenece al medio del entretenimiento y que se trataría del actor Santiago Ramundo, quien incluso habló de la situación que vive con Geraldine Bazán.

"Nos estamos conociendo. Estamos compartiendo nuestro tiempo y de eso se trata la vida, ¿no?, de compartirla con quien uno quiere", declaró el actor, quien recibió un 'corazoncito' en una de sus publicaciones de Instagram.

No obstante, durante la fiesta de 'Quién 50', donde destacaron al medio centenar de figuras más trascendentes del año, vieron a la actriz Geraldine Bazán muy contenta con el actor mexicano Fernando Alonso; incluso, en un momento se mostraron cariñosos y se dieron un efusivo abrazo, según medios mexicanos.

Geraldine Bazán y Fernando Alonso se conocen desde hace muchos años, pues ambos pertenecieron a las filas de TV Azteca. Ahora, la actriz trabaja de forma libre en cualquier trabajo que se le presente, siendo 'Falsa Identidad' de Telemundo su reciente producción que se estrenó en septiembre.

Geraldine Bazán no ha confirmado quién será el dueño de su corazón