Kim Kardashian y Jon Bon Jovi: las duras frases del artista sobre reality de la socialité

Al parecer Jon Bon Jovi y Kim Kardashian no se llevan nada bien. Con duras frases, que incluso recuerdan el inicio de la empresaria en el mundo del entretenimiento, el cantante ha recordado cómo ella obtuvo su fama.

En una reciente entrevista con The Sunday Project, el cantante dio duros calificativos contra la familia reality, pero sobre todo contra Kim Kardashian. En la conversación, el rockero habló sobre la forma en que algunas figuras del entretenimiento logran llegar a la fama hoy en día, incluyendo a la esposa del polémico Kanye West.

El intérprete de 'It’s my life' aseguró que nunca ha dedica un minuto de su vida a ver el popular reality show, Keeping up with the Kardashians, aduciendo que no tiene tiempo para banalidades.

“Creo que es horrible que vivíamos en ese mundo y puedo decirte que nunca le he dado 60 segundos de mi vida, nunca, a una de esas amas de casa de bla bla bla y las Kardashians”, aseguró.

Pero eso no fue todo, Jon Bon Jovi habló sobre la fama de Kim Kardashian y cómo ella la habría obtenido. El rockero trajo al recuerdo el video sexual que se compartió en la red en el 2007 protagonizado por la socialité y su ex Ray J. Luego de esta grabación, la popularidad de la empresaria despegó.

“No sé sus nombres, nunca he visto 60 segundos del programa, no es para mí. ¿Qué habrá en su autobiografía? 'Hice un video para adultos y me hice famosa' ”, sostuvo.

Con la sinceridad a flor de piel, Jon Bon Jovi le recomendó 'hacer cosas diferentes' a Kim Kardashian y a su familia y no solo un reality show.

“Ve y escribe un libro, pinta un cuadro actúa, estudia, canta, juega, escribe. La fama es un subproducto de escribir una buena canción”, agregó Jon Bon Jovi, quien se enfocó en la falta de talento de las principales estrellas en el mundo del entretenimiento de hoy.