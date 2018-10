Daniela Darcourt se defiende y dijo que no permitirá más calumnias contra ella [VIDEO]

Mediante una transmisión en vivo por Instagram, la cantante de salsa Daniela Darcourt explicó el verdadero motivo por el que no se presentó en el local de diversión de dicha ciudad, que ante su ausencia el público generó todo tipo de desmanes. El programa 'Válgame Dios' se conectó a la citada red social para escuchar sus declaraciones.

En este video la participante de 'El artista del año' no solo aclaró las razones por las que no hizo su show en la discoteca en Ayacucho, sino también defendió su imagen como cantante, pues el representante legal la señaló como principal causante de los disturbios ocurridos en la discoteca, incluso haber dicho que ella no asistió porque estuvo en otro evento en Lima.

"Descarto haber tenido una sola presentación en Lima, el viernes, previo a Ayacucho, en ningún hotel, discoteca, local en ningún tipo de establecimiento público. Estuve en el aeropuerto, hay gente que se tomó fotos conmigo", señaló apenada Daniela Darcourten su transmisión en vivo por Instagram.

Para poder dejar en evidencia que realmente tuvo un retraso con el vuelo, mostró sus tikets. Y pidió a las personas que se tomaron una foto con ella, y que ahora estén pendientes de este caso, que por favor puedan ayudar a compartir las imágenes.

Por otro lado, Daniela Darcourt dijo que una de las mejores alternativas para poder cumplir con su presentación fue viajar en un auto privado con todo su equipo, pese a enterarse que en esa ciudad estaba lloviendo. "No hubo otro vuelo después de las 4:00 p.m. para nosotros ya era tarde. Lo único que hicimos fue alquilar una bang y meternos las 15 personas, la mejor manera posible y salir volando. Nos demoramos una hora y cuarto más de lo previsto".

"Cuando llegamos al local, la trifulca seguía. Tenía a mi mánager dentro de la discoteca, a mi gente casi le cae un vaso en la cabeza. Había botellas volando y era imposible que yo bajara (del bus) y siquiera subir al escenario para pedir disculpas", añadió Daniela Darcourt.

Por último, Daniela Darcourt dejó claro, en una transmisión en vivo por Instagram, que tiene mucho cariño a su público, y eso es uno de los motivos por las que hace lo posible por hacer bien su trabajo.

"Amo a mi público, amo Ayacucho a toda la gente que me sigue y está pendiente de mi. No pienso permitir algún tipo de calumnia más por parte de los empresarios de la discoteca. [...]Yo no controlo el accionar de la gente. Yo nos soy responsable de los actos de los demás. Yo estoy aquí en Ayacucho y no me estoy lavando las manos", aclaró.

Aquí el video donde Daniela Darcourt explica los motivos por las que no se presentó en la discoteca