Maluma cambia de look y hasta Madonna se burla de reggaetonero [FOTOS]

El cantante colombiano Maluma sigue dando qué hablar en Instagram y en otras redes sociales por su radical cambio de look. A la lista de personas que han comentado la nueva apariencia del reggaetonera se suma Madonna.

Luego de que Maluma deje atrás su pelo oscuro para dar paso al rubio de película y sorprender a todos sus fans con los resultados, la cantante Madonna no tuvo reparos en referirse al espectacular cambio de imagen del colombiano con un mensaje al artista en su perfil personal de Instagram.

Para sorpresa de muchos, Madonna catalogó al intérprete de “Felices los 4”, “Marinero” y “Cuatro babys” como “rubia”. No se sabe si el adjetivo femenino que utilizó para comentar una foto de Maluma fue por broma o por error del autocorrector del teléfono de la artista estadounidense.

“Rubia, ¿estás trabajando?”, fue lo que escribió la cantante de “Vogue” y " Like a virgin" a Maluma en una foto de estudio de grabación donde se puede apreciar al reggaetonero con su nueva apariencia. La publicación estuvo acompañada de varios emoticonos de caritas riéndose con ganas, así que se puede interpretar que todo se trató de una broma.

Maluma no se quedó con los brazos cruzados y hasta le respondió a la ‘Reina del pop’ en Instagram. “¿Qué crees?”, le preguntó el popular ‘Pretty boy’.

Debido a que Madonna es muy influyente, su comentario sobre el reggaetonero colombiano Maluma se ha vuelto viral en las redes sociales.

Como se recuerda, el pasado 20 de octubre Maluma estrenó su melena rubia y generó furor entre sus seguidores de Instagram, donde tiene más de 36 millones de fans. Su publicación fue un éxito ya que tiene casi dos millones de likes, sin embargo eso no le salvó de ser víctima de las burlas.

Si bien algunas de sus seguidores manifestaron que Maluma se veía hermoso, otros lo criticaron duramente, incluso algunos señalaron que quería parecerse al cantante Kurt Cobain.

“Ese rubio no le sienta nada bien”, “Jajajajaja, grande Madonna”, “Es sólo por llamar la atención”, “todo bien con los looks modernos, pero ya demasiado”, “ya no lo veo nada sexy ni guapo ni nada “, fueron algunas de las críticas que le llovieron a Maluma, quien siempre se ha caracterizado por ser un artista innovador.